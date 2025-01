Em telefonema com Lula, Boric confirma vinda ao país em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira (29/1) com o presidente do Chile, Gabriel Boric, por telefone. Ambos falaram sobre a situação política da América Latina, especialmente em relação ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. Boric também confirmou que virá ao Brasil em 22 de abril deste ano.

“Os presidentes reforçaram a importância de trabalhar pela integração da América Latina e do Caribe no atual contexto, tendo em vista os desafios históricos de combater as desigualdades e promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável”, disse o Planalto sobre a conversa.

Países da região demonstram preocupação com a política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a América Latina. O republicano fala, por exemplo, em tomar o Canal do Panamá e reforçar sanções contra Cuba e Venezuela, além de endurecer o combate à imigração.

Evento sobre democracia

Lula e Boric discutiram também a preparação do encontro de líderes em defesa da democracia. Conforme acordado no evento “Em Defesa da Democracia: Combatendo o Extremismo”, organizado pelo Brasil em setembro do ano passado, à margem da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o Chile sediará a próxima reunião.