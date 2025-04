Deputado Marcelo Van Hattem defende impeachment de ministros do STF

O deputado federal Marcelo Van Hattem (Novo-RS) afirmou que o julgamento por tentativa de golpe de Estado em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) é “um jogo de cartas marcadas”. Após a apresentação das defesas dos seis acusados do "núcleo 2", os advogados apresentaram recursos, que foram rejeitados pelos ministros.

Durante a leitura dos votos, os magistrados ressaltaram que as mesmas preliminares apresentadas nesta terça-feira (22/4), foram apresentadas no julgamento do "núcleo 1", que tornou o ex-presidente Bolsonaro réu. Antes de deixar o prédio da Suprema Corte, Van Hattem disse, em resposta aos jornalistas, que a atuação dos ministros é digna de impeachment.

A partir das 14h, os ministros retomam o julgamento para leitura dos votos sobre o aceite ou não da denúncia contra o grupo apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).