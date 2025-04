Lula prepara viagem para o funeral do papa Francisco nesta quinta

O Palácio do Planalto prepara nesta terça-feira (22/4) a comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva ao funeral do papa Francisco, que será realizado em Roma neste sábado (26).

Interlocutores da Presidência afirmam que o petista deve embarcar para a Itália na noite de quinta-feira (24), e voltará ao Brasil logo após a cerimônia, ainda no sábado. Os convites ainda estão sendo distribuídos, e a comitiva completa deve ser anunciada na tarde de hoje.

Leia também: Lula decreta luto oficial de sete dias e irá ao funeral do papa Francisco

A expectativa é que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, também participem, entre outras autoridades.

Lula confirmou ainda ontem (21) sua presença no funeral. Ele e o papa Francisco possuíam uma relação de amizade, e se conheceram quando o pontífice argentino, Jorge Bergoglio, ainda era cardeal em Buenos Aires.

O Vaticano anunciou que o funeral do papa ocorrerá às 10h de sábado no horário local (5h em Brasília). A cerimônia começa com uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e depois o corpo de Francisco segue em procissão para a Brasília de Santa Maria Maior, em Roma, onde o líder religioso decidiu ser enterrado.

Funeral reunirá chefes de Estado

Outros chefes de Estado, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o rei Philippe da Bélgica, também confirmaram presença.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há a possibilidade de que Lula realize reuniões bilaterais durante sua estadia em Roma, mas ainda não há encontros agendados.

O petista teve que cancelar compromissos já marcados em Rondônia e no Pará para participar do funeral do papa Francisco, agendados para quinta (24) e sexta-feira (25). Segundo o Planalto, ainda não há novas datas para as viagens.