Mauro Vieira é convocado a esclarecer asilo a ex-primeira-dama do Peru

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (22/4), convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre o asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia Alarcón.

O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou que a audiência pública com o ministro deve ocorrer no início de maio. O objetivo é aclarar os fundamentos do asilo concedido e o papel do governo federal na condução do traslado.

A iniciativa partiu do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que classificou como urgente a necessidade de explicações sobre a legalidade da medida e o uso de recursos públicos na operação.

Heredia foi condenada pela Justiça peruana a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um esquema relacionado ao financiamento ilegal das campanhas presidenciais de seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala.

O uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para trazer Nadine Heredia e seu filho do Peru ao Brasil também será tema da audiência. Parlamentares questionam os procedimentos adotados na operação, incluindo o uso de recursos públicos e os critérios para a autorização do voo.

