Com Boric, Lula defende manter relações com os EUA e com China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira (22/4) que os países da América Latina devem manter relações tanto com os Estados Unidos quanto com a China, mas voltou a criticar as medidas protecionistas adotadas pelo norte-americano Donald Trump.

A declaração ocorreu ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric, após reunião entre os dois chefes de Estado. Por sua vez, o chileno também criticou a “guerra comercial” imposta por Trump.

“Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos e quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre um ou sobre outro”, comentou o chefe do Executivo brasileiro, dirigindo-se a Boric.

“Quem tem que ter preferência são os meus empresários que querem negociar. Os meus empresários, mas eu não. Eu quero vender e comprar”, acrescentou o petista.

Lula recebeu Boric com honras no Palácio do Planalto. Os dois conversaram a sós, e depois fizeram uma reunião ampliada, com a participação de ministros de ambos os países. Depois, assinaram ao menos 10 acordos de cooperação.

Brics

O presidente brasileiro convidou Boric para participar da cúpula do Brics em julho, no Brasil, e disse que o chileno deveria participar da cúpula entre China-Celac, em maio. Também defendeu que Boric precisa se aproximar do país asiático.

“Vamos tentar ver se a gente consegue, com a amizade do Celso (Amorim) na China, que você tenha uma bilateral com o (presidente) Xi Jinping para você mostrar que um país não é grande pela sua extensão territorial, mas é grande pelo dinamismo da sua política, da sua cultura, do seu povo, e o Chile tem muito de grandeza”, comentou Lula.

Boric também critica guerra comercial

O presidente chileno também é crítico do tarifaço imposto por Trump. Em seu discurso, ele disse ser contra uma guerra comercial e defendeu que a região deve manter a sua autonomia frente a um cenário incerto na geopolítica. Boric afirmou ainda que Brasil e Chile são “países amigos” e vão continuar trabalhando juntos.

Ambos participaram de um almoço no Palácio do Itamaraty, e vão se encontrar novamente logo mais, quando participam de um encontro entre empresários brasileiros e chilenos na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI).