Alcolumbre, Motta e Barroso acompanham Lula no funeral do papa Francisco

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, devem acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no funeral do papa Francisco, em Roma.

A informação é do Palácio do Planalto, que enviou convites aos chefes dos Três Poderes, e afirmou que todos aceitaram. Também estão sendo chamados ministros de Estado e parlamentares.

A comitiva deve embarcar à Itália na noite de quinta-feira (24), e voltar ao Brasil logo após o funeral. De acordo com o Vaticano, a cerimônia terá início na manhã de sábado (26). A expectativa entre ministros é que o grupo seja enxuto, com poucos integrantes.

Chefes de Estado vão homenagear o papa Francisco

Lula decidiu ontem (21) que vai participar do funeral, ao lado da primeira-dama Janja da Silva. Outros chefes de Estado também confirmaram presença, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente argentino, Javier Milei, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesky.

Em 2005, Lula participou do funeral do papa João Paulo II, acompanhado dos chefes dos Três Poderes. À época, levou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Itamar Franco também participou, já que era embaixador do Brasil em Roma à época.

O convite a ex-presidentes, porém, é considerado fora de questão atualmente devido ao clima político.