"Lula ainda não nos procurou", diz Kassab sobre PSD indicar nome de ministro

A demora do União Brasil em indicar um nome para o comando do Ministério das Comunicações tem gerado burburinhos nos corredores da Câmara dos Deputados. A falta de definição por parte do partido reacendeu especulações sobre a possibilidade do PSD, sigla que integra a base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pleitear a pasta em eventual redistribuição ministerial.

Na manhã desta quarta-feira (23/4), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve no Congresso Nacional e foi questionado pelo Correio sobre a possibilidade do partido indicar um nome para chefiar o ministério. Kassab adotou tom diplomático, mas não descartou completamente a hipótese.

Leia também: Pedro Lucas recusa convite para assumir o Ministério das Comunicações

“O presidente Lula não nos procurou, mas se houver essa possibilidade, na hora certa, depois do nosso líder da Câmara Antônio Brito, do nosso líder do Senado, Otto Alencar e do Omar Aziz, que têm a responsabilidade de cuidar dessa relação com o governo federal, com a delegação do partido, vão posicionando vocês”, afirmou.

O presidente do partido também aproveitou para enfatizar as qualidades do partido para o governo.

“A gente sempre tem muita responsabilidade na questão dessas conversas. É um partido que dá governabilidade para o governo, que dá independência para os parlamentares estarem mais próximos, mais distantes, de acordo com as circunstâncias dos seus estados”, completou.

Leia também: Recusa de Pedro Lucas irritou Lula

Apesar de evitar críticas diretas ao União Brasil, Kassab ironizou ao ser questionado sobre os impasses na legenda rival: “Ah, eu tenho dificuldade de falar sobre o PSD, imagina falar sobre outro partido?”, disse ele sorrindo diante dos repórteres.

Já o líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antônio Brito (BA), reforçou que o partido está satisfeito com os ministros que já ocupam no governo federal, mas que há um pleito antigo por uma pasta mais alinhada à atuação da bancada.

Pedido de mudança

“O que nós colocamos na bancada de forma muito clara ao governo é que, pelo posicionamento da bancada, pela possibilidade de contribuir mais com o governo, nós gostaríamos, caso o governo assim entendesse, de trocar a pasta da Pesca por uma pasta que tivesse afinidade com a bancada”, disse ainda Brito, que também revelou que a discussão pode ganhar novos capítulos em breve.

“Hoje estaremos à noite com o presidente Lula, na residência oficial, com demais líderes. Eu não tenho dúvida que esse assunto voltará a cada momento, até porque o presidente tem dito a todos que ele continua no processo de reestudo da sua equipe ministerial”, apontou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a ausência de uma decisão do União Brasil, cresce nos bastidores a pressão por uma reorganização do primeiro escalão. E o PSD, mesmo sem dizer abertamente, já demonstra estar pronto para ocupar espaços mais estratégicos no governo federal.