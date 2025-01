Para Kassab, Haddad é "fraco" e PT está na "condição de derrotado"

Na opinião do presidente do PSD, se a eleição para presidente acontecesse hoje, o presidente Lula perderia - (crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, disse na manhã desta quarta-feira (29/1) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não consegue comandar a pasta e “é fraco”. A fala foi feita durante um evento com investidores na capital paulista.

Para Kassab, que é presidente do Partido Social Democrático (PSD) — sigla que mais elegeu nas eleições municipais de 2024 e peça-chave na base política do atual governo —, Haddad não consegue desenvolver projetos que considera importantes. Ele citou ainda outros nomes que já passaram pela pasta e que, segundo ele, tiveram mais êxito no cargo, como Fernando Henrique Cardoso, Antonio Palocci, Henrique Meirelles e Paulo Guedes. “O que vemos hoje é uma dificuldade do ministro Haddad de comandar. Um ministro da economia fraco é sempre um péssimo indicativo”, frisou.

"Não li essa declaração, não tomei conhecimento", disse Haddad horas depois a jornalistas que o questionaram sobre as declarações de Kassab.

Na opinião do presidente do PSD, se as eleições acontecessem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia. Isso porque, de acordo com ele, o governo federal errou política e economicamente e não fez nada para corrigir.

“O PT não estaria na condição de favorito, mas na condição de derrotado. Não vejo uma articulação para reverter essa tendência de piora no cenário. Não vejo nenhuma marca boa, como teve FHC e o Lula nos primeiros mandatos”, completou o secretário do governo paulista.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro