Lula manda demitir presidente do INSS alvo de operação da PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu na tarde desta quarta-feira (23/4) Alessandro Stefanutto da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após o nome do dirigente ser diretamente envolvido na “Operação Sem Desconto”, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). A decisão foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência.

Stefanutto foi afastado do cargo por decisão judicial no mesmo dia em que a operação revelou um suposto esquema nacional de descontos ilegais sobre benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sem autorização dos beneficiários. Segundo as investigações, o esquema teria gerado um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão tanto em seu gabinete no INSS quanto em sua residência particular.

A operação mobilizou mais de 700 policiais federais e 80 auditores da CGU, com o cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão temporária e ordens de sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão. As ações ocorreram no Distrito Federal e em 13 estados, incluindo São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul.

