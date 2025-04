Brasil e Chile reforçam laços e tiram corredor bioceânico do papel

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, durante o Fórum Empresarial Brasil-Chile, que discute o projeto Rotas de Integração Sul-Americana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o Chile entrou “de cabeça” na Rota Bioceânica, após o Fórum Empresarial Brasil-Chile, realizado nesta quarta-feira (23/4), em Brasília.

Segundo Tebet, o engajamento direto do presidente chileno, Gabriel Boric, e de ministros do governo do país andino marca uma virada histórica na integração sul-americana. “O que faltava não falta mais. Agora temos o Chile totalmente envolvido nesse projeto”, destacou.

Durante o evento, Tebet ressaltou que a participação ativa do Chile permitirá acelerar o escoamento da produção brasileira, especialmente do agronegócio, rumo à Ásia, por meio dos portos chilenos de Iquique, Mejillones e Antofagasta. O objetivo é tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. A ministra também antecipou que, com a previsão de entrega da ponte binacional em maio de 2026, a movimentação comercial pela nova rota já poderá ser iniciada no ano que vem.

Segundo a ministra, além da logística, a parceria com o Chile abre espaço para novos acordos comerciais, como a proposta chilena de agregar valor a produtos brasileiros em território local, fortalecendo a balança comercial bilateral. O evento também firmou compromissos nas áreas de segurança, ciência, tecnologia e turismo, com destaque para o impacto direto no Mato Grosso do Sul, ponto estratégico da Rota Bioceânica de Capricórnio.

