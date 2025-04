STF marca data de julgamento contra Zambelli e Delgatti

De acordo com a defesa de Delgatti, Zambelli foi a mandante do crime e teria procurado o hacker para realizar a invasão por intermédio de pagamentos - (crédito: Redes Sociais )

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para 9 de maio o julgamento que irá analisar a denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti por suspeita de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre outros crimes, eles são acusados de inserir na plataforma um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.



De acordo com a defesa de Delgatti, Zambelli foi a mandante do crime e teria procurado o hacker para realizar a invasão por intermédio de pagamentos. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pede a condenação dos dois, acusados de planejarem e executarem a invasão ao sistema para fraudar as urnas eletrônicas em 2022, entre outros delitos.



O julgamento está marcado para terminar em 16 de maio. O caso será julgado na Primeira Turma, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux.