Lula aceita indicação e presidente da Telebras assumirá Ministério das Comunicações

O presidente Lula (PT) aceitou nesta quarta-feira (23/4) a indicação do presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, como o novo ministro das Comunicações. A expectativa é que a nomeação seja formalizada até quinta-feira (24/4).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi quem sugeriu o nome a Lula após o deputado federal Pedro Lucas (União Brasil-MA) recusar o convite do governo, 12 dias depois de ter sido anunciado como novo gestor da pasta. A recusa gerou constrangimento público à administração federal.

O comando da pasta estava vago desde o dia 8 de abril, quando o então ministro Juscelino Filho (União Brasil-MA) deixou o cargo por conta de denúncias da Procuradoria-Geral da República que o acusavam de corrupção passiva e desvio de emendas.

Na terça-feira (22/4), Alcolumbre disse a Lula que indicaria um nome considerado técnico ao cargo, com estreita relação de confiança.

Siqueira Filho comanda a Telebras, que é vinculada ao Ministério das Comunicações, além de ser aliado do líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB).

O novo ministro se reuniu com o presidente da República no Planalto. Conforme relatado pela Folha de S. Paulo, Lula pediu que Siqueira Filho tocasse o trabalho que vinha sendo feito no ministério.

Presidente da Telebras desde maio de 2023, Frederico Siqueira Filho é graduado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco e tem mais de 25 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, ocupando por10 anos a diretoria de Relações Institucionais da Oi Brasil.