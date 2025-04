"Limpeza espiritual", diz vereadora bolsonarista sobre morte do papa Francisco

A vereadora bolsonarista Mariana Lescano (Progressistas), de Porto Alegre (RS), atacou o papa Francisco em redes sociais e disse que a morte dele foi “limpeza espiritual”.

“Não vejo como coincidência sua morte no dia seguinte da Páscoa, Há uma limpeza espiritual acontecendo. Quem não cumpre o chamado será retirado, Deus está agindo, e tudo que é falso, com o tempo, será derrubado”, afirmou Lescano, que está em seu segundo mandato e também é policial penal.

Mariana associou a atuação do papa a uma suposta influência comunista e defendeu que o novo pontífice seja “conservador. “O comunismo já não se esconde mais, está sentado em tronos e púlpitos. Entrou sorrateiro no alto clero, manchando a fé com ideologia e relativismo. A Igreja precisa de uma purificação urgente. (…) Que o próximo papa seja um verdadeiro pastor. Conservador, fiel à tradição, corajoso. Que limpe os altares da contaminação ideológica e traga de volta a força espiritual que a Igreja tanto precisa”.

Nos comentários, a vereadora disse ainda que a “profecia de que o próximo papa seja “legitimador do anticristo” pode se cumprir e manifestou receio que isso aconteça.

Recentemente, ela foi alvo de uma polêmica com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPRS), também atacada por ela na tribuna da Câmara Municipal de Porto Alegre. Lescano disse que a instituição é “esquerdista” e “apenas defende bandidos e não se preocupa com o trabalho policial”.

A defensoria soltou uma nota onde afirma que a vereadora tem uma “visão distorcida e rasa” da função da instituição. “A Defensoria Pública é uma instituição de Estado, pautada pela autonomia, imparcialidade e pelo compromisso com a defesa intransigente dos direitos humanos, sem qualquer viés ideológico ou bandeira política.