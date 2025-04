CGU identifica irregularidades em auxílio-saúde recebido por servidores

A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou indícios de irregularidades em recebimento de auxílio por servidores públicos. A auditoria analisou informações de 2023 sobre pagamentos de auxílio-saúde feitos pelo governo federal e identificou, por intermédio de cruzamento de dados, que 12.691 servidores de 121 órgãos recebiam o valor por terem cadastrado pais como dependentes, o que é proibido pelas normas que regulam o benefício.

O órgão afirmou em relatório que o trabalho foi motivado pelo volume de recursos envolvidos nos pagamentos do benefício de assistência à saúde suplementar, de R$ 42,5 milhões em dezembro de 2023, o que poderia indicar indícios de "percepção indevida de per capita em razão dos pais estarem cadastrados como dependentes de assistência à saúde suplementar".

A auditoria identificou que a falta de orientação e divulgação insuficiente sobre as regras para acesso ao benefício, fragilidade no controle dos sistemas de assistência à saúde, baixa transparência e irregularidades no cadastro de beneficiários são alguns motivos que explicam os resultados encontrados.

A equipe responsável pela auditoria indicou que o primeiro mês para o monitoramento das recomendações apontadas no relatório será dezembro de 2025 e que o planejamento das ações e das formas de execução das recomendações da CGU devem ser propostas para o planejamento de 2026 da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).