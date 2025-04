Após orientação da AGU, Planalto divulgará agenda da primeira-dama Janja

O Palácio do Planalto passará a divulgar a partir desta sexta-feira (25/4) a agenda oficial da primeira-dama Janja da Silva, após orientação da Advocacia-Geral da União (AGU). Os compromissos serão divulgados no site da Presidência

Janja foi alvo de críticas por não divulgar seus compromissos oficiais, especialmente após o governo federal impor sigilo à agenda da primeira-dama. Apesar de não assumir cargo público, a primeira-dama representa o governo federal em uma série de compromissos, incluindo em viagens internacionais.

“A partir desta sexta-feira, 25 de abril, a agenda da primeira-dama Janja da Silva será publicada em área específica no portal do Palácio do Planalto. A medida visa atender à Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União, que destaca a necessidade da publicidade nas atividades de interesse público da cônjuge do presidente da República”, anunciou o Planalto em nota publicada nesta quinta-feira (24/4).

Janja embarca na noite desta quinta-feira para Roma, onde participará do funeral do papa Francisco ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também incluiu parlamentares e ministros de Estado em sua comitiva.

Viagens internacionais em sigilo

Uma das críticas mais recentes à primeira-dama foi a "viagem-surpresa" ao Japão, em março, onde chegou uma semana antes de Lula. Durante o período, ela teve apenas um compromisso oficial, uma reunião com mulheres brasileiras que auxiliam vítimas de violência doméstica no país asiático.

A primeira-dama chegou a divulgar a agenda em na conta no Instagram, mas abandonou a ideia e fechou seu perfil após uma série de ataques machistas que recebeu.

No início de abril, a AGU publicou uma orientação, a pedido da Casa Civil, para que a agenda de Janja e os gastos com compromissos oficiais sejam divulgados. Para a Advocacia, Janja exerce um papel representativo simbólico, em nome do presidente da República.