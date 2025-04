Bolsonaro está estável, mas segue na UTI e não pode receber visitas

“O ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório”, informa o boletim do início da tarde. “Apresenta-se estável clinicamente, sem febre ou alterações da pressão arterial. Segue o tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado, que encontra-se em recuperação.”

De acordo com o hospital, persistem sinais de retardo do esvaziamento do estômago, e o ex-presidente “ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos”. Assim, ele não pode, até o momento, se alimentar por via oral ou por sonda gástrica e “segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral”, ou seja, pela veia.

