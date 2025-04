Bolsonaro segue internado e sem novos picos de pressão; veja boletim médico

Na quinta-feira (24/4) Bolsonaro foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, que foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira (25/4) - (crédito: Reprodução Instagram @jair Bolsonaro)

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star e não apresentou novos picos de elevação de pressão, conforme boletim boletim médico divulgado pela unidade hospitalar na manhã desta sexta-feira (25/4).

Bolsonaro segue sem previsão de alta e continua em jejum oral com pausa temporária da nutrição parenteral. O ex-presidente foi submetido a tomografia de tórax e abdômen "que foram compatíveis com umaevolução normal do pós-operatório".

Novo boletim médico de Bolsonaro aponta melhora no estado de saúde (foto: Divulgação Hospital DF Star)

Nas redes sociais, Bolsonaro publicou um vídeo do momento em que passa pelos exames.

No quinta-feira, o hospital informou que o ex-presidente teve uma piora clínica e apresentou picos de pressão alta. Um dia antes, Bolsonaro recebeu uma servidora da justiça que entregou a intimação do Supremo Tribunal Federal para que a defesa do ex-presidente apresente a defesa diante da acusação de tentativa de golpe de estado.

Bolsonaro publicou um vídeo da ocasião em que intimado e em dado momento, ele se exalta, ao que uma pessoa presente no quarto informa que a pressão subiu muito rapidamente.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de laparotomia exploradora para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal no domingo (13/4). A equipe médico informou que a recuperação é lenta e demanda cuidados. Na sexta-feira (11/4) Bolsonaro passou mal enquanto cumpria agenda de campanha no Rio Grande do Norte e foi transferido para uma unidade hospital em Brasília onde foi submetido ao procedimento cirúrgico.