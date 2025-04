Mauro Vieira conversa com o chanceler russo, Sergey Lavrov

"Trataram de questões globais e bilaterais, incluindo a visita do presidente Lula a Moscou, em maio. Discutiram também temas da agenda do Brics", disse o Itamaraty sobre o encontro. - (crédito: Divulgação/Ministério das Relações Exteriores)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se neste domingo (27/4) com o chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, no Rio de Janeiro. O russo está no Brasil para participar da reunião de chanceleres do Brics, que ocorre amanhã (28) na capital fluminense.

Segundo o Itamaraty, os dois líderes discutiram a relação entre Brasil e Rússia, temas globais e a agenda dos Brics, bloco presidido pelo Brasil neste ano. Também falaram sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Moscou, no próximo mês.

Leia também: Quem é Sergey Lavrov e por que visita ao Brasil vem causando polêmica

"Na véspera da reunião ministerial do Brics, no Rio, o ministro Mauro Vieira reuniu-se com o chanceler da Rússia, Sergey Lavrov. Trataram de questões globais e bilaterais, incluindo a visita do presidente Lula a Moscou, em maio. Discutiram também temas da agenda do Brics", disse o Itamaraty sobre o encontro.

Leia também: Lula reúne chefes de Estado do G20 para 1ª foto oficial em dois anos

O ministério destacou ainda a relação comercial entre os dois países. De acordo com o Itamaraty, em 2024 houve um recorde no fluxo de comércio, atingindo US$ 12,4 bilhões. A pasta citou ainda que, entre janeiro e março de 2025, as transações cresceram 12% se comparado ao mesmo período do ano passado.

Lula irá para a Rússia em maio, convidado pelo presidente Vladimir Putin para participar das celebrações de 80 anos da vitória na segunda guerra mundial, em Moscou. A decisão desagradou a Ucrânia, que tem seu território invadido pela Rússia, o que levou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a recusar ao menos dois pedidos de telefonema de Lula.

Vieira recebeu outros chanceleres no Rio

O chanceler Mauro Vieira também se reuniu hoje com outros ministros que participarão do encontro dos Brics. Dentre eles estão os chanceleres da Uganda, Abubakher Jeje Odongo, Tailândia, Maris Sangiampongsa, e da Indonésia, Sugiono.

A reunião de chanceleres vai tratar de temas como o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendendo o comércio multilateral sem protecionismo, o financiamento ao combate às mudanças climáticas, a defesa da paz e o fortalecimento dos órgãos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Atualmente, o bloco é formado por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Além disso, possui outras nove nações parceiras: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.