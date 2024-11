Lula reúne chefes de Estado do G20 para 1ª foto oficial em dois anos

A foto foi tirada no MAM, em um palanque instalado nos jardins, com o Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio de Janeiro, como plano de fundo - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva posou nesta segunda-feira (18/11) para a foto oficial do G20 com os 40 chefes de Estado que participaram da Cúpula, no Rio de Janeiro. É a primeira vez em dois anos que os integrantes do bloco se reúnem para um retrato, a "foto de família", como é conhecida.

A fotografia foi tirada no Museu de Arte Moderna (MAM), na capital fluminense, em um palanque instalado nos jardins, com o Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio de Janeiro, como plano de fundo.

Aos pés dos líderes, havia um letreiro destacando a prioridade da gestão brasileira à frente do G20: a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada hoje. A foto foi tirada pelo fotógrafo oficial da Presidência da República, Ricardo Stuckert.

Ausências

Chamou atenção a ausência na imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Aparentemente, os três chegaram atrasados ao local da foto, mas não está claro se a ausência foi acidental ou proposital.

A última foto oficial do G20 foi tirada em 2021, em Roma, na Itália. Em 2022 e em 2023, com eventos sediados na Indonésia e na Índia, respectivamente, os chefes de Estado não quiseram posar ao lado da Rússia, após a invasão da Ucrânia. Hoje, o país foi representado pelo seu chanceler, Sergey Lavrov.

Logo após a foto, os líderes voltaram para a segunda reunião do dia, onde vão discutir a reforma dos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular