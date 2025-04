Sessão da Câmara de Figueirópolis D’Oeste termina com agressão entre vereadores

Uma sessão da Câmara Municipal de Figueirópolis D’Oeste (MT), realizada na manhã desta segunda-feira (28/5), terminou em tumulto envolvendo os vereadores José Lucas da Silva, o Luquinha (PSDB), e Geraldo de Assis (Republicanos). A reunião, que deveria ser ordinária, acabou marcada por uma troca de ofensas e agressão física entre os parlamentares. As imagens foram divulgadas pelo Araputanga News.

A confusão começou quando Luquinha fez críticas à Prefeitura e cobrou mais união entre os vereadores. A declaração incomodou Geraldo de Assis, que interrompeu a fala do colega, dando início a uma discussão acalorada.

No auge do desentendimento, Luquinha se exaltou e mandou o colega “ir à p*ta que pariu”. Enfurecido com a ofensa, Geraldo reagiu e partiu para cima do vereador, iniciando a briga física. A sessão foi encerrada às pressas em meio à confusão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Câmara foi procurada pelo Correio para um posicionamento sobre o ocorrido, bem como os partidos de ambos os vereadores envolvidos. Até o momento da publicação, não houve retorno.