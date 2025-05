Comissão do IR será instalada nesta terça-feira (6/5), confirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a comissão especial encarregada de debater formas de compensar a ampliação da isenção do Imposto de Renda será instalada nesta terça-feira (6/5). A expectativa é que o colegiado analise diferentes propostas para garantir o equilíbrio fiscal da medida, entre elas o aumento da tributação sobre bancos e empresas.

Motta explicou que, embora ainda em caráter informal, já há discussões em curso sobre alternativas à taxação exclusiva de pessoas físicas de alta renda.

“Há outras saídas sendo consideradas e que passarão a ser discutidas oficialmente pela comissão, como cobrar um pouco mais de bancos e empresas jurídicas”, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia Paraíba nesta segunda-feira (5/5), exibido pela afiliada da TV Globo no estado.

A proposta de taxar quem recebe acima de R$ 600 mil por ano segue como sugestão do governo federal para viabilizar a reforma com neutralidade fiscal. No entanto, segundo Motta, o debate na comissão será mais amplo e poderá incluir a elevação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme já sinalizado pelo relator do projeto, Arthur Lira (PP-AL).

A previsão, segundo o presidente da Câmara, é de que o projeto seja votado e aprovado pelo Congresso Nacional até o fim deste ano.

