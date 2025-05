Lula chama ministros ao Alvorada para discutir crise no INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou ministros nesta terça-feira (6/5) para discutir a crise das fraudes no INSS e o ressarcimento aos aposentados lesados pelos golpes. O encontro ocorre no início da tarde, no Palácio da Alvorada, onde o presidente passa o dia de hoje.

O governo busca uma resposta para a crise e discute a criação de um plano de ressarcimento. A expectativa é que a medida seja anunciada até a próxima semana.

Participam da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Wolney Queiroz (Previdência), Esther Dweck (Gestão), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União), além do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do adjunto do advogado-Geral da União (AGU), Junior Divino Fideles.

AGU e INSS capitaneiam a criação do plano de ressarcimento, apresentado à Casa Civil ontem (5). Uma das ideias em discussão é a criação de um canal direto para que os aposentados possam apresentar os pedidos de reparação, que serão avaliados pelo governo.

Outro ponto em discussão é de onde sairão os recursos para pagar os aposentados. O governo quer responsabilizar as 11 entidades envolvidas no esquema criminoso, mas as ações judiciais para o pagamento dos valores devem demorar.

A Fazenda defende que os recursos sejam remanejados dentro do Orçamento de 2025, retirados, por exemplo, do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou das emendas parlamentares. Há ainda a opção de emitir crédito extraordinário, fora do arcabouço fiscal, mas a medida aumenta a dívida pública e desagrada investidores.

Lula fica no Alvorada antes de viagem à Rússia e à China

O presidente Lula passa a terça-feira no Palácio da Alvorada em uma série de reuniões, antes de embarcar rumo à Rússia e à China às 22h de hoje.

Pela manhã, ele também recebeu o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira; o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; e a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, para outra reunião.

