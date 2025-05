STF inicia julgamento do "núcleo da desinformação" por tentativa de golpe; acompanhe

Nesta terça (6/5) e quarta-feira (7), os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) irão analisar as acusações a sete denunciados — militares e um policial federal — que fazem parte do Núcleo 4, responsável por produzir desinformação sobre as urnas eletrônicas, repassar material para influenciadores digitais e ataques a autoridades.

As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra acusados por tentativa de golpe de Estado.

Os denunciados também são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

A denúncia alega que o grupo foi designado por Bolsonaro para coordenar as estratégias de desinformação.

São denunciados os majores da reserva do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros e Ângelo Martins Denicoli; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-chefe do Batalhão de Operações Psicológicas do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Segundo a PGR, “eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo”. Para o procurador-geral, “todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional”.

O STF já tornou 14 acusados réus, dos núcleos 1 e 2, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O núcleo 3 terá denúncia analisada ainda em maio.

