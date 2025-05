Nikolas Ferreira sobre fraude no INSS: "‘Maior escândalo da história"; veja

Durante o vídeo, o deputado teceu críticas ao governo Lula em relação à má gestão de descontos associativos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) definiu a fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como "o maior escândalo da história do país". Em um vídeo publicado no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (6/5), o político de 28 anos teceu críticas ao governo do presidente Lula (PT) e a má gestão de descontos associativos em aposentadorias e pensões do Instituto.

“O Brasil inteiro saberá o que está acontecendo: o maior escândalo de corrupção da história do país”, disse. De acordo com o deputado, o ponto alto do problema está em um relatório divulgado pela Controladoria Geral da União (CGU).

Nikolas completa que, em muitos casos, as autorizações para movimentações financeiras, de quaisquer naturezas, nas contas desses indivíduos, foram feitas sem nenhuma autorização. "Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento; indígenas, que não sabem ler ou escrever; e até aposentados que não moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar alguém nessas situações é ter a certeza de que nada vai acontecer com você", declarou.

"Aposentados eram filiados sem consentimento. Tinham valores descontados direto do contracheque ou faziam empréstimos que nunca pediram. Quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando de desvios de valores bilionários de pessoas doentes e idosas, de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver", ressalta.

Segundo Nikolas, o "rombo" que envolve os aposentados e pensionistas do INSS é de R$ 6 bilhões. Mas o deputado destaca que "o que não e contaram" é que o valor movimentado apenas em 2023 foi de R$ 90 bilhões. Naquele ano, 35.000 teriam reclamado de fraude, segundo ele.

O deputado completou que alguns descontos irregulares já eram praticados há anos. Por isso, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou a medida 871, com o intuito de combater fraudes em desconto.

"Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda", disse. Nikolas completou que o aumento absurdo de descontos indevidos aconteceu justamente após a derrubada dessa medida.

Veja o vídeo:

O maior escândalo da história do Brasil - veja até o final. pic.twitter.com/T7MHTEHyiC — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 6, 2025