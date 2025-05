Lula embarca hoje para Rússia e China; veja quem vai na comitiva

Agenda cheia: chefe do Executivo deve voltar a Brasília apenas em 15 de maio - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite desta terça-feira (6/5) para uma viagem de oito dias à Rússia e à China. Ele viaja acompanhado de seis ministros e parlamentares. A primeira-dama, Janja da Silva, já está em Moscou.

O avião presidencial decola às 22h de hoje rumo a Moscou, com uma parada para reabastecimento em Casablanca, no Marrocos.

O petista terá compromissos na Rússia entre os dias 8 e 10 de maio. Na próxima sexta-feira (9), participa de um desfile militar ao lado de Vladimir Putin para celebrar os 80 anos da vitória contra a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele também vai se reunir com o líder russo para discutir temas da agenda bilateral e as negociações de paz na guerra da Ucrânia.

Depois, partirá rumo à China, onde ficará entre 12 e 13 de maio. Em Pequim, Lula participará da Cúpula Celac-China, que reúne o país asiático e nações da América Latina e do Caribe, e também fará uma visita de Estado, assinando ao menos 16 acordos de cooperação após uma reunião bilateral com o presidente Xi Jinping. O chefe do Executivo deve voltar a Brasília apenas em 15 de maio.

Veja a lista de quem acompanha Lula na viagem:

senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal;

deputado Federal Elmar Nascimento, vice-presidente da Câmara dos Deputados;

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;

embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial.

