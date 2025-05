CGU assume apurações iniciadas pelo INSS contra 12 entidades

A Controladoria-Geral da União (CGU) evocou para si os Processos Administrativos de Responsabilização (PARs) abertos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na segunda-feira (5/5). A decisão do órgão de controle foi feita no mesmo dia, de acordo com ofício protocolado internamente, e teve como fundamento apenas o fato de que a competência da investigação é da própria CGU, conforme apuração feita pelo Correio.

Leia também: Febraban apura concessões indevidas de crédito consignado no INSS



Após a deflagração da Operação Sem Desconto, em 23 de abril, pela CGU e pela Polícia Federal (PF), o INSS anunciou que iria investigar 12 entidades vinculadas ao Instituto que apresentaram indícios de irregularidades em cobranças de mensalidade associativa.

Leia também: INSS firmou acordos com entidades que não provaram estrutura para atender segurados

Apesar da pró-atividade tardia, a CGU entende que os processos instaurados envolvem irregularidades apuradas no âmbito da operação. Com isso, solicitou o compartilhamento imediato de documentos e provas já coletadas, caso existentes, além do envio à CGU de procedimentos investigativos em andamento relacionados às irregularidades.

As associações investigas pelos PARs são Asabasp, APPN, AAPPS, Asbrapi, Cebap, Unaspub, APBrasil, Ambec, CBPA, Caap e APDAP Prev.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular