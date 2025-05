PF encontra anotações que sugerem pagamento de propina a ex-dirigentes do INSS

As anotações indicariam, segundo fontes com acesso às investigações, repasses de 5% associados ao nome "Staf", abreviação que faria referência ao ex-presidente Alessandro Stefanutto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Federal (PF) encontrou cadernos com anotações manuscritas que sugerem o pagamento de propina a antigos integrantes da cúpula do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As apreensões foram realizadas em uma empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado como lobista no caso e identificado como “Careca do INSS”.

De acordo com informações obtidas pelo o jornal O Globo, os registros indicam pagamentos ao ex-presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Alessandro Stefanutto, e ao procurador-geral do órgão afastado Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que teriam recebido propina no esquema de descontos mensais de aposentados e pensionistas.

As anotações indicariam, segundo fontes com acesso às investigações, repasses de 5% associados aos nomes “Staf” e “Virgílio”, abreviações que fariam referência ao ex-presidente e ao procurador-geral afastado. Além dessas indicações, nos materiais apreendidos há outros registros suspeitos, ainda sob análise da equipe de investigação.

A Polícia Federal analisa o material para atestar a autenticidade das anotações e fazer um possível rastreamento do dinheiro com base nos percentuais indicados. Até o momento, não foi concluído se de fato houve pagamento de propina, nem foi determinado o período dos supostos repasses ou os valores envolvidos.

