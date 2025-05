Bolsonaro pretende ir à caminhada pela anistia em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (7/5), que pretende estar presente no início do ato em prol de anistia aos presos de 8 de janeiro. A manifestação, chamada de Caminhada pacífica em prol da anistia humanitária, será realizada em Brasília, a partir das 16h.



"Estou com muita saudade de vê-los", disse Bolsonaro, em vídeo publicado no Instagram. Embora o ex-presidente tenha recebido alta hospitalar no domingo (4/5), a recomendação médica é de que ele evite aglomerações por risco de infecção.



Bolsonaro passou três semanas internado. Ele passou uma operação de 12 horas para tratar uma obstrução intestinal.

A concentração será em frente à torre de televisão e a caminhada até o Congresso Nacional. Em nota enviada ao Correio, a assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que está em diálogo com as instituições de segurança pública do Distrito Federal e, "como de praxe quando há grandes manifestações, serão adotadas medidas de reforço nas instalações do prédio".



Ainda segundo a Corte, os eventos e sessões de julgamento previstos para a semana não tiveram alteração. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também disse que o expediente dos servidores na Esplanada dos Ministérios segue normal.



Já a Polícia Militar do Distrito Federal destacou que o efetivo será reforçado. O trânsito não será fechado e três faixas da Via S1, entre a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios, serão destinadas ao público presente. O Batalhão de Trânsito será responsável pela orientação e segurança no local.



