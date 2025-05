AGU vai processar Flávio Bolsonaro por associar Lula a facções criminosas

Depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou uma montagem de foto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de comandantes do tráfico, associando o petista às facções do PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho), a Advocacia-Geral da União (AGU) sinalizou que irá dar entrada em um processo contra o político.

A informação foi confirmada pelo Correio com a assessoria da AGU que ainda disse que a entidade “adotará as medidas cabíveis relativas ao fato em questão. Tão logo esteja definida a medida específica, ela será divulgada”.

Flávio Bolsonaro publicou uma montagem e divulgou em sua conta do Instagram, que mostrava uma foto do presidente Lula na época em que ele foi detido pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), na ditadura militar, e, ao lado dele, aparecem Marcos Herbas Camacho, vulgo Marcola, e Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar.

O político ainda escreveu: “CV, PCC e PT: as 3 facções mais perigosas do Brasil”.

A publicação não aparece mais nos perfil do senador, mas a reportagem teve acesso à imagem divulgada.

Confira a postagem apagada por Flávio de seu perfil no Instagram:

Montagem em que Flávio Bolsonaro compara o presidente Lula aos chefes das facções PCC e CV (foto: Reprodução)

A motivação para a postagem teria ocorrido porque na terça-feira (6/5) representantes do governo Donald Trump se reuniram com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) da gestão Luiz Inácio Lula da Silva e ouviram que para o Brasil as facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) não podem ser classificadas pela legislação nacional como “organizações terroristas”, mas como “criminosas”.

Saiba Mais Esportes Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, escalações e arbitragem Flipar Terra, mar e ar: Animais que podem ser extintos no Brasil

Terra, mar e ar: Animais que podem ser extintos no Brasil Revista do Correio Conheça os benefícios da vacina contra bronquiolite na gestação

Conheça os benefícios da vacina contra bronquiolite na gestação Flipar Sabia que existe "mão inglesa" fora da Inglaterra? Veja os países com volante no lado direito

Sabia que existe "mão inglesa" fora da Inglaterra? Veja os países com volante no lado direito Holofote Trump não chamou Lula de "palhaço corrupto"; áudio foi manipulado digitalmente

Trump não chamou Lula de "palhaço corrupto"; áudio foi manipulado digitalmente Esportes Busca do Flamengo por atacantes pode abrir espaço para saída de atletas