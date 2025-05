CPI das Bets: Virgínia Fonseca detalha contratos com plataforma de jogos

Sobre os contratos firmados com as plataformas, Virgínia afirmou que todos os valores recebidos foram declarados à Receita Federal - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A influenciadora Virgínia Fonseca depôs nesta segunda-feira (13/5) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado Federal. Durante a sessão, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) conduziu a maior parte dos questionamentos, que abordaram o funcionamento das campanhas publicitárias, o uso de contas em plataformas de apostas e a responsabilidade social dos influenciadores.

Virgínia confirmou que mantém contrato com a casa de apostas Blaze, plataforma que atualmente divulga em suas redes sociais. A influenciadora explicou que, em vídeos promocionais, utiliza contas de acesso fornecidas pelas empresas contratantes, utilizadas exclusivamente para produção de conteúdo. Segundo ela, trata-se da mesma plataforma usada pelo público geral, mas com login específico para campanhas.

Leia também: Por que a influenciadora Virgínia Fonseca vai depor na CPI das Bets

A senadora questionou a influenciadora sobre a participação de familiares em vídeos de divulgação. Virgínia disse que o marido, o cantor Zé Felipe, e sua mãe já participaram de gravações e, nesses casos, utilizaram a conta registrada em nome dela. A parlamentar também perguntou se eles possuíam contas próprias, ao que Virgínia respondeu que o marido possui cadastro, mas que preferem jogar juntos em um único acesso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre os contratos firmados com as plataformas, Virgínia afirmou que todos os valores recebidos foram declarados à Receita Federal. Questionada se já celebrou acordos com remuneração atrelada às perdas dos usuários, ela negou. A influenciadora também se comprometeu a disponibilizar à CPI os contratos integrais com as empresas Blaze e Esportes da Sorte.

Ao longo do depoimento, Virgínia declarou ter ciência da responsabilidade que seu alcance nas redes sociais impõe e afirmou que inclui alertas sobre riscos em todos os conteúdos relacionados a apostas. A senadora Soraya abordou ainda os desafios para a regulamentação do setor e sugeriu a colaboração de influenciadores no debate público sobre o tema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular