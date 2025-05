Adeus a Mujica: políticos de esquerda e presidentes lamentam a morte

Morreu nesta terça-feira (13/5), o ex-presidente do Uruguai José ‘Pepe’ Mujica, aos 89 anos. O político mais popular do país e um dos mais importantes da América Latina sofria de câncer no esôfago, anunciado em abril de 2024.

A figura que se tornou um ícone da esquerda foi homenageada por diversos políticos. A senadora Teresa Leitão (PT) comentou no X (antigo Twitter): “Todo o mundo, especialmente o Uruguai e os demais países da América Latina, despede-se de Pepe Mujica, uma das figuras mais simbólicas da política da nossa região, reconhecido por sua humildade, coerência ética e compromisso com a justiça social.”

Sobrinho-neto da 36ª presidente do Brasil, o vereador Pedro Rousseff afirmou que “sua trajetória em defesa dos mais pobres e da justiça social estará sempre em nossa memória.” A deputada Sâmia Bomfim (PSol) desejou: “Vá em paz, Mujica. Um importante líder progressista latino-americano, lutou contra a ditadura no Uruguai, defendeu valores como a justiça social, a solidariedade entre os povos, a defesa do meio ambiente e a ética na política. Agradecemos o legado, Pepe!”











































“Hoje o mundo se despede de alguém inigualável. Um exemplo de homem simples, do povo, filho de uma vendedora de flores e que se tornou um dos maiores líderes de esquerda como presidente do Uruguai. Hoje o mundo se despede do grande Pepe Mujica, um ex-guerrilheiro e símbolo da esquerda na América Latina. Vá em paz, querido amigo. O seu legado é eterno”, disse o deputado José Guimarães (PT).

Senador da Bahia, Jaques Wagner (PT) destacou: “O que é dar sentido à vida? Para Pepe Mujica e para mim, é lutar por um mundo melhor. E foi isso que ele, o maior líder humanitário do nosso tempo, fez, durante seus 89 anos de vida.”

Deputado do PCdoB, Orlando Silva descreveu Pepe como “ex-guerrilheiro tupamaro, preso político por mais de uma década, presidente do Uruguai, símbolo da luta por justiça social e de uma vida simples e coerente.”

Já a deputada Alice Portugal (PCdoB) expôs: “Homens como Mujica arrastam pelo exemplo. Emocionam pela palavra. O Uruguai e as forças populares do mundo choram essa partida e enaltecerão, para sempre, a obra pela democracia e pela liberdade edificada em toda a vida de PEPE MUJICA, PRESENTE!”

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, lamentou: “Nos dói profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre me lembro de seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande. Ficam seus ensinamentos e seu grande exemplo. Envio um abraço à sua família, às companheiras e companheiros de militância e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto.”

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro escreveu sobre a morte do revolucionário: “Adeus, amigo. Que um dia a América Latina tenha um hino; que, quem sabe, a América do Sul se chame, um dia, Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração da América Latina passa por construir, como a União Europeia, uma União Grancolombiana, que, no coração da América Latina e do Caribe, dê o passo decisivo rumo à integração.”

A deputada Fernanda Melchionna (PSol) homenageou o uruguaio: “Hoje nos despedimos de Pepe Mujica, que enfrentou com coragem uma longa batalha contra o câncer. Um símbolo da esquerda na América Latina, um verdadeiro militante que dedicou a vida à luta progressista e a cuidar do povo uruguaio. Seu legado, lutas e ideias, seguem vivas”. Guilherme Boulos, deputado do PSol, lamentou: “Vá em paz, Grande Mestre! Pepe Mujica é eterno!”

Jorge Messias, advogado-geral da União do Brasil, também proferiu: "Com profunda tristeza, hoje nos despedimos de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai. Símbolo de resistência, simplicidade e compromisso com a justiça social, Mujica deixa um legado que transcende fronteiras, inspirando gerações com sua trajetória de coerência, humildade e dedicação ao bem comum.”

