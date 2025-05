Itamaraty sobre morte de Pepe Mujica: "Grande amigo do Brasil"

O governo brasileiro lamentou nesta terça-feira (13/5) a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aos 89 anos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou que Mujica era um "grande amigo do Brasil" e foi um entusiasta dos mecanismos de integração da América do Sul também defendidos pelo governo brasileiro.

Mujica morreu aos 89 anos, em decorrência de um câncer que enfrentava. Ele governou o país entre 2010 e 2015. O falecimento foi comunicado pelo atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, nas redes sociais.

"Grande amigo do Brasil, o ex-presidente Mujica foi um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da Celac, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época", afirmou o Itamaraty.

"Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", acrescentou. A nota presta solidariedade à esposa de Mujica, Lucía Topolansky, e a toda a família do ex-presidente.

Mujica recebeu maior honraria do Brasil

O comunicado também cita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração entregue pelo Brasil a cidadãos estrangeiros, durante viagem ao Uruguai em dezembro do ano passado. O petista e Mujica eram amigos próximos.

"O legado de 'Pepe' Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações", declarou ainda o ministério.