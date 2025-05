Bolsonaro sobre denúncia de golpe: "Não vou sair do Brasil. Me prendam"

"Eu, com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual crime? Crime impossível, golpe da Disney", ironizou - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA.Press )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a comentar nesta sexta-feira (16/4) a denúncia que o aponta como um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro negou envolvimento na trama e afirmou não ter intenção de deixar o país, mesmo diante da possibilidade de prisão.

“Eu com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual crime? Crime impossível, golpe da Disney. Junto com o Pateta, com a Minnie e com o Pato Donald, com quem eu estava lá em Orlando, programei esse golpe aí”, declarou Bolsonaro ao canal AuriVerde Brasil, fazendo referência ao fato de que estava nos Estados Unidos durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ex-chefe do Executivo tem sustentado que não participou da articulação dos atos porque se encontrava fora do Brasil no momento das invasões. Esse argumento tem sido central para a estratégia de sua defesa.

No entanto, durante o julgamento que tornou Bolsonaro réu, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin e Flávio Dino, destacaram que a presença física nos atos não é necessária para configurar participação, desde que haja contribuição para a concretização dos ataques.

Cético quanto ao futuro, Bolsonaro repetiu a disposição de enfrentar as consequências das acusações: “Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Estou com 70 já, quase morri em uma cirurgia. Vou morrer, não vai demorar”.

Na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa armada, além de tentar abolir, de forma violenta, o Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. O processo segue em andamento no Supremo Tribunal Federal.

