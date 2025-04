Entenda como uma célula do PCC atuava no Distrito Federal

A Operação Concord, deflagrada nesta quarta-feira (30/4), por equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF (Draco/PCDF), prendeu, de forma preventiva, 13 suspeitos de integrarem uma célula da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em Brasília. Um homem está foragido. Além disso, 13 dos 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, o delegado responsável pela operação, Jorge Teixeira, explicou como ela foi realizada. “Essa etapa se originou de uma operação anterior, em que foram apreendidos alguns itens e, em um dos celulares apreendidos, verificamos um desdobramento de uma célula (do PCC) aqui no Distrito Federal. Cumprimos mandados de prisão e busca e apreensão no Areal, no Itapoã, em Samambaia, no Sol Nascente, em Ceilândia, no Complexo Penitenciário da Papuda e em Goiás”, afirmou.

Confira trechos da coletiva:

O delegado Jorge Teixeira destacou que a célula tinha um esquema organizado de atuação dos integrantes. “Eles possuíam divisão de tarefas. Cada pessoa era responsável pela região onde mora, e essas pessoas ficavam responsáveis pela cooptação de pessoas das regiões para manter a hegemonia no local”, comentou. A operação realizou duas prisões em flagrantes no DF e em Goiás: uma por porte de munição 9mm, de uso restrito; e outro flagrante por tráfico de drogas, com um tablete de maconha localizado. Os dois presos eram alvos da investigação.

Leia também: Megaoperação contra membros do PCC é realizada no DF

Segundo Teixeira, o contato entre os suspeitos acontecia dentro e fora das penitenciárias. “O histórico que temos é de que, dentro dos presídios, os integrantes da facção convidavam as pessoas, tentando convencê-las de que teriam alguma proteção”, completou. Ele ressaltou que as facções não possuem barreiras no mundo digital. “Apesar de o líder deles estar preso no Presídio Federal, não conseguimos inferir se ele estimula e incentiva. Até porque, a ordem não vem dele, a facção é bem hierarquizada”, explicou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho