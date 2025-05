Geraldo Alckmin entrega ao Papa Leão XIV convite para a COP30

O papa Leão XIV recebeu o vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin - (crédito: Reprodução Youtube Vaticano )

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, entregou ao Papa Leão XIV um convite para a COP 30, que será realizada em novembro, na capital do Pará, Belém, conforme apurou o Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular













Alckmin viajou até o Vaticano para participar, na manhã de hoje (18/5), da cerimônia que dá início ao Pontificado do Papa. Ontem ele se reuniu com cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Gallagher, responsável pelas relações internacionais da Santa Fé.

Na ocasião, Alckmin entregou a Gallagher uma camiseta do Santos, time pelo qual o vice-presidente é torcedor. Nas redes sociais, ele escreveu: “o peixe é um símbolo cristão e campeão”.

Autoridades de todo o mundo estiveram presentes, entre elas o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acompanhado do secretário de Estado Marco Rubio. Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, do Equador, Daniel Noboa, além do rei Felipe e da rainha Letizia da Espanha, o primeiro-ministro da França, François Bayru, também compareceram.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, além de líderes dos Países Baixos, do Líbano, Gabão e Geórgia, entre outros, acompanharam a cerimônia no Vaticano.