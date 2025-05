Em viagem ao Vaticano, Alckmin presenteia Papa Leão XIV com camisa do Santos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Divulgação/Vaticano)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP), acompanhado da segunda-dama, Luciana Alckmin, presenteou o papa Leão XIV com uma camiseta do Santos. Ele participou da cerimônia de posse do pontífice, no Vaticano. Alckmin está representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na agenda.

Nas redes sociais, o vice-presidente publicou um vídeo ao lado de cardeais brasileiros e do arcebispo Paul Richard Gallagher, responsável pelas relações internacionais da Santa Fé — que é a cúpula do governo da Igreja Católica, chefiada por Leão XIV.

“Hoje, tive a oportunidade de me encontrar com nossos estimados cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, que cuida das relações internacionais da Santa Sé. Por seu intermédio, entreguei uma camisa do Santos de presente à Sua Santidade. Afinal, o peixe é um símbolo cristão e um símbolo campeão!”, escreveu no X.

É com grande honra que visito o Vaticano para representar o Presidente @lulaoficial na cerimônia de posse do Papa Leão XIV, amanhã. Hoje, tive a oportunidade de me encontrar com nossos estimados cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, que cuida das relações… pic.twitter.com/PtQTca3mSV — Geraldo Alckmin ???????? (@geraldoalckmin) May 17, 2025

