Alcolumbre exalta papel dos prefeitos e cobra descentralização do Estado

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (20/5), durante a Marcha dos Prefeitos, que o fortalecimento dos municípios é essencial para o bom funcionamento da Federação e da democracia brasileira. Em tom firme e emotivo, Alcolumbre se declarou um "parlamentar municipalista" e reforçou o compromisso do Legislativo em defender a autonomia das prefeituras e garantir meios para que as gestões locais possam atuar com mais eficácia e independência.

"Ser municipalista significa reconhecer que a vida das pessoas acontece nas cidades. Os municípios são espaços imediatos de convívio e participação política do povo brasileiro. E devem ser respeitados em nosso arranjo federativo", afirmou.

Para Alcolumbre, fortalecer os municípios não é apenas uma questão de justiça federativa, mas uma estratégia concreta para aumentar a eficácia do Estado brasileiro. Ele destacou que, muitas vezes, a administração municipal chega onde o governo federal ou os estados não conseguem alcançar. "Por isso, essa descentralização é tão importante", frisou.

O presidente do Senado também criticou a burocracia excessiva e a rigidez orçamentária da União, que dificultam a adaptação de políticas públicas às realidades locais. Para ele, o modelo ideal é aquele que respeita as especificidades das pequenas, médias e grandes cidades do país.

Ele também defendeu o uso legítimo das emendas parlamentares como instrumento de viabilização de políticas públicas de impacto local.

“Defender a autonomia parlamentar quanto ao envio dessas emendas é garantir que os municípios continuem tendo meios para crescer, inovar e se desenvolver”, afirmou.

O senador também ressaltou a importância da união entre os Poderes. Saudou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e afirmou que as duas Casas legislativas estão “de mãos dadas” na defesa dos interesses do povo brasileiro.