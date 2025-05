Marcha dos Prefeitos: governo anuncia kit habitacional e programa de reformas

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, apresentou nesta manhã (22/5), novas iniciativas do governo federal para ampliar e acelerar o acesso à moradia no país. Entre as principais ações está a distribuição de um “kit Caixa” para facilitar a adesão de pequenos municípios ao programa Minha Casa, Minha Vida, além da criação de uma nova modalidade do programa voltada à reforma de moradias.

O “kit Caixa”, segundo o ministro, será disponibilizado para municípios com até 50 mil habitantes e inclui projeto arquitetônico pré-aprovado das casas, modelo de contrato e de licitação.

“A Caixa, em parceria com o Ministério das Cidades, está disponibilizando esse material para facilitar o trabalho dos prefeitos e das secretarias de habitação. O objetivo é agilizar o processo para que essas obras se tornem realidade o quanto antes, gerando emprego, renda e, sobretudo, realizando o sonho da casa própria”, explicou Barbalho.

Na mesma linha de ampliação do acesso à moradia, o ministro anunciou que o governo trabalha na finalização do Minha Casa, Minha Vida Reforma, uma iniciativa voltada para famílias que já possuem uma residência, mas precisam fazer melhorias estruturais.

“O presidente Lula nos pediu para viabilizar um programa que atenda quem precisa pintar, trocar o piso, o telhado, construir um banheiro ou mais um quarto. Vamos oferecer financiamentos com juros subsidiados, como forma de garantir dignidade às famílias que vivem em casas que ainda precisam de infraestrutura básica”, afirmou.

A iniciativa complementa o recente lançamento do Minha Casa, Minha Vida Classe Média e reforça o compromisso do governo com políticas habitacionais amplas e inclusivas.

Em coletiva de imprensa, Barbalho também destacou o avanço das metas do programa: já são 1,5 milhão de unidades habitacionais contratadas, e a meta inicial de 2 milhões foi ampliada para 3 milhões até o fim do mandato.

As novidades foram anunciadas dois dias após o governo federal divulgar, na terça-feira (20), a seleção de 130 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), no mesmo evento, em cerimônia conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o evento, na terça, Lula fez um apelo direto aos gestores municipais para que participem ativamente da seleção. “Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito às casas, independente do partido que vocês pertençam. O que está em jogo é a necessidade dos moradores de cada cidade que precisam de casas”, declarou o presidente.