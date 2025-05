Barroso se manifesta sobre morte de Salgado: "Imensa tristeza"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, se pronunciou nesta sexta-feira (23/5), sobre a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, que faleceu nesta manhã hoje aos 81 anos, na França. Em sua declaração, Barroso cita que chegou a conversar com o repórter fotográfico por telefone há algumas semanas antes dele partir.

O magistrado também ressaltou que o fotógrafo desempenhava no Brasil um grande papel em prol da recuperação de vegetação nativa e de projetos ecológicos extremamente importantes, mesmo morando fora, em outro país.

“Eu recebo com imensa tristeza a notícia da morte do Sebastião Salgado. Na verdade, um grande artista. Uma morte precoce, 81 anos hoje em dia é muito cedo. Ele era um dos patrimônios culturais brasileiros, embora estivesse vivendo na França. Há poucas semanas, ele me telefonou por uma questão que o preocupava. Ele é um homem que tinha um olhar voltado para a proteção ambiental, para a proteção das comunidades indígenas, para outras causas importantes da humanidade”, disse o ministro.

Barroso ainda ressaltou que o Supremo conta com inúmeras fotografias de Salgado em grandes posters.

“Na minha sala tem duas fotografias dele da Amazônia. Para contar um episódio anedótico, tinha duas fotos enormes dele. Uma da Floresta Amazônica e a outra era uma canoa com dois indígenas de costas e nus. E era exatamente onde tirava as fotos oficiais no meu gabinete. Um dia me dei conta de que todas as fotos oficiais tinham dois índios nus atrás. Aí pedi para colocar outra foto da Floresta Amazônica. Mas apenas para registrar que ele é tão querido e admirado, que no gabinete do presidente do Supremo tem duas fotos dele. E espalhadas pelo Supremo tem muitas outras”, contou Barroso.



Confira depoimento de Barroso sobre Salgado:

Recebo com imensa tristeza a notícia da morte de Sebastião Salgado. Patrimônio cultural brasileiro, tinha o olhar voltado para a proteção ambiental, das comunidades indígenas e outras causas importantes da humanidade. Mando um abraço e consolo para toda a família. pic.twitter.com/KhQWNa1Uzm — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) May 23, 2025

A perda de uma pessoa como Sebastião Salgado foi definida como uma imensa perda para a humanidade, segundo o ministro que ainda mandou um abraço de consolo para toda a família do fotógrafo.

Cármen Lúcia também de pronuncia

A ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, também se pronunciou sobre a morte de Sebastião Salgado. Na ocasião, a magistrada que é mineira, assim como Salgado, disse que a morte do fotógrafo, a quem chamou de "Tião", foi uma grande perda para o Brasil.

“Enorme perda para o Brasil e para essa humanidade tão precisada de grandes humanidades como o Tião. Sebastião era Salgado apenas no sobrenome: um ser humano a mostrar uma doçura total, mesmo nas denúncias fotografadas das indignidades e feridas do mundo”, disse.

