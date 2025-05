Academia de Direito Eleitoral alerta para avanço das IAs e da desinformação

Com o rápido avanço das inteligências artificiais, a batalha contra a desinformação no processo eleitoral precisará, cada vez mais, de atenção e cuidado. Neste sentido, para o coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), Sidney Neves, “a gente tem, diante dos nossos olhos, uma dificuldade muito grande”.



Leia também: Congresso debate criação de marco regulatório da inteligência artificial

O jurista comentou, em entrevista ao CB.Poder desta terça-feira (27/5) — uma parceira do Correio com a TV Brasília —, com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, que é comum ouvir diferentes tipos de desinformações sobre o processo eletrônico de votação, algo que se mostra cada vez maior no mundo digital.

Assista à entrevista completa:

Neves lembrou que em 2009 foi feita a primeira modificação legislativa que levou a inovação da regulamentação da propaganda eleitoral na internet, antes mesmo de pensar no processo eleitoral no ecossistema das redes sociais. De acordo com o especialista, “a internet, antes, era um site que a pessoa entrava e assistia” e que, normalmente, alguns desses sites eram informativos e permitiam publicidade eleitoral.

Leia também: Os desafios da inteligência artificial na política

“Hoje, a gente tem, diante dos nossos olhos, elementos de inteligência artificial sendo utilizados, como os deepfakes. Ou seja, muitas novidades que surgiram desse tempo até agora e com as quais a Justiça Eleitoral encontra uma grande dificuldade de lidar”, destacou.

O coordenador-geral da Abradep alertou, também, para o momento em que se começa a questionar o que é verdade, que, segundo ele, “é justamente onde vem o espaço para aqueles detratores da democracia atuarem”. Com isso, os eleitores passam a se encontrar em um estado de vulnerabilidade, por estarem expostos a um volume “muito grande de desinformação”, desde as mais simples, “até aquelas que arrasam o quarteirão”.

“Estou falando aqui de candidatos até aos próprios eleitores e apoiadores. Muitas vezes, o próprio eleitor entra nessa dinâmica, no âmbito dessa conjuntura, para poder contribuir com a desinformação”, ressaltou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular