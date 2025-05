Lula retoma atividades após labirintite e confirma viagens pelo Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta terça-feira (27/5), viagem para Pernambuco e Paraíba, ainda nesta semana, para cumprir agenda. O presidente se recupera de uma crise de labirintite que teve na segunda (26), e passou o dia no Palácio da Alvorada, de onde despachou e realizou novas avaliações médicas.

O estado de Pernambuco será o primeiro a ser visitado por Lula, nesta semana. O presidente vai, nesta quarta-feira (28/5), à Barragem do Salgueiro, na cidade de Salgueiro.

Em seguida, no mesmo dia, Lula visitará Cachoeira dos Índios, na Paraíba. O objetivo da visita à cidade paraibana é a entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi.

O giro de Lula pelos estados também chegará na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na quinta-feira (29/5). No município catarinense, o presidente participará da cerimônia de retomada do Porto de Itajaí.