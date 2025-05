Ao tomar posse, Márcia Lopes propõe frente unificada de mulheres no governo

A articulação entre as ministras, sugerida por Márcia (à direita) deve incluir, ainda, um posicionamento coletivo sobre casos de violência política, além de ações coordenadas com o Planalto - (crédito: Eduarda Esposito/CB/DA.Press)

A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, assumiu o cargo nesta quarta-feira (28/5) propondo uma atuação conjunta com outras integrantes do primeiro escalão do governo e com a bancada feminina do Congresso. Em seu discurso de posse, ela defendeu a criação de uma frente permanente de diálogo entre ministras, deputadas, senadoras e secretarias estaduais e municipais, com foco em políticas públicas para as mulheres.

A proposta surge em meio a episódios recentes de violência política de gênero, como o que atingiu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante uma audiência no Congresso. “Estamos combinando uma reunião entre nós, ministras, e também com a bancada de mulheres da Câmara e do Senado. Precisamos reagir com firmeza”, afirmou Márcia Lopes, ao ser questionada sobre o caso.

Leia também: Marcia Lopes assume Ministério das Mulheres com discurso de reconstrução e combate às desigualdades

Ela também antecipou que o Ministério das Mulheres irá promover campanhas permanentes, encontros regionais e a 5ª Conferência Nacional das Mulheres ainda neste ano. Segundo Márcia, o objetivo é levar o debate sobre igualdade de gênero para além dos gabinetes, alcançando a ponta do sistema federativo. “Temos que colocar esse debate nas ruas, nos estados, nos municípios”, defendeu.

A articulação entre as ministras deve incluir, ainda, um posicionamento coletivo sobre casos de violência política, além de ações coordenadas com o Palácio do Planalto. Márcia revelou ter sugerido à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que convoque uma reunião oficial das ministras para tratar do tema. “Queremos mais do que notas isoladas, precisamos de uma ação institucional forte”, ressaltou.

Leia também: Marina Silva é alvo de ataques misóginos em audiência do Senado

Com foco nas eleições municipais de 2026, a ministra também anunciou que o governo federal vai incentivar a participação de mais mulheres na política. “Queremos mais mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias e nos governos estaduais. É hora de mobilizar o país inteiro pela equidade de gênero”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Eleitores não podem 'votar em qualquer tranqueira', diz Lula no Nordeste

Eleitores não podem 'votar em qualquer tranqueira', diz Lula no Nordeste Política Senador diz que Marina "quis lacrar" em audiência sobre BR-319

Senador diz que Marina "quis lacrar" em audiência sobre BR-319 Política "Secretário de Segurança é rainha da Inglaterra?", ironiza Moraes