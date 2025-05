Marcia Lopes assume Ministério das Mulheres com discurso de reconstrução e combate às desigualdades

A socióloga e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, tomou posse nesta quarta-feira (28/5) como nova ministra das Mulheres. A cerimônia, realizada em Brasília, marcou o encerramento da gestão de Cida Gonçalves, que deixou o cargo com uma série de entregas, como a expansão das Casas da Mulher Brasileira e a aprovação da Lei da Igualdade Salarial. Márcia assume com a promessa de aprofundar políticas públicas voltadas à equidade de gênero.

Em seu discurso, a nova ministra destacou que pretende atuar de forma integrada com outros ministérios para colocar as mulheres no centro das políticas de superação da fome, da miséria e das vulnerabilidades sociais. “Vamos enfrentar as vozes que tentam desvalorizar as mulheres por serem beneficiárias de programas sociais. Vamos garantir que sejam reconhecidas como protagonistas do país”, afirmou.

Posse da nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes (foto: Alícia Bernardes/CB/DA.Press)

Márcia também reafirmou o compromisso com a participação popular como eixo da política feminista. Citou a realização da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, prevista para este ano, como marco do diálogo com os movimentos sociais. “O controle social será ampliado e fortalecido. Precisamos das mulheres nos conselhos, nos fóruns, nas instâncias deliberativas. A democracia só se sustenta com a participação ativa do povo”, disse.

Representando o presidente Lula, a ministra Gleisi Hoffmann destacou a trajetória de Márcia e sua experiência na formulação de políticas sociais. “É uma mulher com profundo conhecimento das desigualdades que atingem mães, avós, meninas e adolescentes. Tenho certeza de que saberá articular os esforços necessários para transformar essa realidade”, afirmou.

Com forte simbolismo, a posse também foi marcada pela emoção de Cida Gonçalves, que se despediu do cargo com agradecimentos ao presidente Lula e à equipe que atuou com ela nos últimos dois anos. “Construímos um ministério com o olhar feminista radical de que as mulheres são sujeitas de direitos. Saio com o coração grato e com a certeza de que deixo a pasta em boas mãos”, concluiu.