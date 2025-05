Lula concede homenagem póstuma a Eunice Paiva com Ordem de Rio Branco

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva foi esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi levado de casa em 1971 e morto pela ditadura militar. Eunice também foi presa na época, mas liberada poucos dias depois - (crédito: Arquivo pessoal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu, nesta quarta-feira (28/5), uma homenagem póstuma da Ordem de Rio Branco à advogada Eunice Paiva, figura histórica na luta por liberdades democráticas e pela defesa dos povos indígenas no Brasil.

A homenagem, publicada no Diário Oficial da União, reconhece a trajetória de Eunice, marcada pela resistência durante a ditadura militar e pela busca incansável por memória, verdade e justiça.

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva foi esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi levado de casa em 1971 e morto pela ditadura militar. Eunice também foi presa na época, mas liberada poucos dias depois.

A vida dela se tornou um símbolo de coragem pela persistente busca por respostas sobre o destino do marido, cujo corpo nunca foi localizado. O Estado brasileiro levou 25 anos para reconhecer oficialmente a morte do político.

A Ordem de Rio Branco, que leva o nome do patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, é uma condecoração destinada a homenagear aqueles que se distinguem por serviços meritórios e virtudes cívicas.

Leia também: Após 5 meses em cartaz, Ainda estou aqui entra para o catálogo do Globoplay

A concessão a Eunice Paiva ressalta o papel dela como um exemplo na busca pela verdade e justiça pelas vítimas do regime de exceção que durou 21 anos. Além da luta relacionada à ditadura, Eunice Paiva também é reconhecida como uma das pioneiras na defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil.

Filme

A história de Eunice e Rubens Paiva ganhou grande visibilidade com o filme Ainda estou aqui, que retrata a vida da advogada e já conquistou dezenas de prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Em janeiro deste ano, o governo federal já havia anunciado a criação do Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Este prêmio, a ser concedido anualmente pelo Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União (AGU), tem como objetivo dar visibilidade a pessoas que colaboram notavelmente para a preservação do regime democrático do Brasil.

A homenagem póstuma com a Ordem de Rio Branco reforça o reconhecimento oficial do Estado brasileiro à contribuição de Eunice Paiva para a defesa da democracia e dos direitos humanos, perpetuando sua memória e legado.