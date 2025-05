Comandante militar do Planalto é intimado a depor na ação do golpe

O general Gustavo Henrique Dutra teria participado de reunião com o ex-secretário de Segurança no Distrito Federal, Anderson Torres, no dia 6 de janeiro de 2023. A avaliação, com o cenário de desmobilização nos acampamentos, era de que não havia ameça, de acordo com a defesa. - (crédito: Lula Marques - Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a intimação imediata do general Gustavo Henrique Dutra, comandante militar do Planalto durante os atos de 8 de janeiro, para dar seu depoimento na audiência sobre a ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado.

O pedido para o depoimento foi apresentado pelo advogado de defesa de Anderson Torres, Rafael Viana, na manhã desta quinta-feira (29/5) durante a audiência que ouve testemunhas do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança do DF. Viana afirma que ouvir o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra, que era o comandante militar do Planalto, é essencial pois essa é 'uma testemunha bem revelante' para o caso.

“Ele poderá provar em juízo que no dia 6 de janeiro de 2023 já havia uma desmobilização nos acampamentos, e de que o cenário naquela manhã era um cenário de que não poderia haver atos de vandalismo no dia 8", explicou Rafael durante a audiência.

“O ex-secretário de segurança pública Anderson participou dessa reunião com ele, tem até foto, as demais a gente está até desistindo, mas essa testemunha específica seria bem relevante”, disse. Com isso, o ministro acatou o pedido e a testemunha deverá comparecer na segunda-feira (2/6) às 15h para dar seu depoimento.