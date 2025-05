Bolsonaro lamentou derrota, mas jamais falou em golpe de Estado, diz Tarcísio

Em tom ameno, Tarcísio mencionou que Bolsonaro jamais comentou uma tentativa de ruptura institucional. "Jamais, nunca, nem no meu período de ministério", garantiu - (crédito: AFP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestou depoimento na manhã desta sexta-feira (30/5) no Supremo Tribunal Federal (STF) na condição de testemunha do réu Jair Bolsonaro (PL-RJ). Na rápida oitiva, ele foi questionado apenas pelo advogado da defesa do ex-presidente, Celso Villardi.



Em tom ameno, Tarcísio mencionou que Bolsonaro lamentou a derrota, mas jamais comentou uma tentativa de ruptura institucional. “Jamais, nunca, nem no meu período de ministério [Infraestrutura], de janeiro de 2019 a março de 2022, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura”, garantiu.

Tarcísio disse ainda que, após o segundo turno das eleições, “o presidente estava triste, resignado; na primeira visita [15 de novembro] eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação [frágil] de saúde do presidente, conversávamos sobre muita coisa, mas esse assunto [golpe de Estado] nunca veio à pauta”.

O advogado de Bolsonaro questionou Tarcísio se o ex-presidente havia feito algum comentário a respeito da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O governador de São Paulo, então, mencionou que o único comentário feito pelo então presidente “era o de lamentar”. Bolsonaro tinha, segundo ele, “a preocupação que a coisa desandasse, que houvesse uma interrupção no curso de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país”, declarou.