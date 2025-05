Bolsonaro tentou alternativa jurídica para questionar eleição, afirma ex-AGU

O ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, afirmou em audiência sobre o golpe de Estado realizada nesta quinta-feira (29/5) no Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o questionou sobre a possibilidade jurídica de reverter os resultados das urnas.

Bolsonaro teria perguntado a Bruno se ele identificava algum problema ou algo que poderia ser refutado. "De pronto eu respondi que não", comentou Bianco. "Eu disse que o pleito eleitoral na minha ótica tinha ocorrido de maneira absolutamente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico", continuou.

Bianco afirmou que a pergunta foi feita em reunião realizada com os ex-comandantes das Forças Armadas, bem como o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. "Eu disse que a eleição foi absolutamente transparente. Essas foram as minhas ponderações e o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito", apontou.



Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, também compareceu à reunião do dia 5 de julho de 2022, e disse que o ex-presidente cobrou "empenho dos ministros para eles defenderem um pouco mais o governo", assim como discutiu sobre urna eletrônica. "Mas não me pareceu nenhuma novidade, já que muitas pessoas no Brasil desde 2007 questionam urnas eletrônicas”, disse Adolfo ao depor hoje.

As testemunhas de Anderson Torres serão ouvidas até o dia 2 de junho. A partir de amanhã (30) começam a ser ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa de Jair Bolsonaro.