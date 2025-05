Governo federal relança programa para reduzir filas do SUS

O lançamento ocorreu no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal lançou nesta sexta-feira (30/5) o programa Agora Tem Especialista, que visa reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo cirurgias, exames e consultas com médicos especialistas. O lançamento ocorreu no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O programa é uma repaginação do Mais Acesso a Especialistas, lançado no ano passado, que não atingiu o resultado desejado. A falta de entrega foi um dos motivos para a demissão da então ministra Nísia Trindade.

“Hoje estamos dando mais um passo para dar conta de uma coisa que é obsessão do senhor. A dificuldade que a população brasileira tem – isso não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo, mas se agravou ainda mais no nosso país – de garantir o atendimento especializado”, declarou Padilha a Lula, ao iniciar seu discurso.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 370 mil mortes por ano na saúde pública e privada ocorrem pelo atraso no diagnóstico. Além disso, há um deficit na realização de exames. Por exemplo, o Brasil precisa ampliar em 67% a realização de biópsias para câncer de mama.

A proposta inclui uma série de mudanças, como o credenciamento de mais hospitais e clínicas para atender pelo SUS, e o abatimento das dívidas das instituições de saúde em troca de atendimentos para a saúde pública. Serão prioritárias as áreas de: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, e otorrinolaringologia.

A estrutura pública de saúde também será ampliada, segundo Padilha, com o objetivo de aumentar em 30% a capacidade das redes municipais e estaduais. A ampliação receberá recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção e reforma de policlínicas, hospitais, centros cirúrgicos e compras de equipamentos.

Carretas vão levar atendimento com especialistas

Em outra frente, o governo federal também vai iniciar o atendimento com especialistas em 150 carretas, que vão percorrer o país, além de mutirões visando reduzir o tempo de espera nas filas do SUS. Também será ampliada a oferta de atendimento em telessaúde.

Outro foco do programa é o combate ao câncer. O governo vai adquirir 121 aceleradores lineares, utilizados no tratamento da doença, até 2026, e entregou seis aparelhos do tipo hoje para hospitais e São Paulo (SP), Bauru (SP), Piracicaba (SP), Curitiba (PR), Andaraí (RJ) e Teresina (PI).

