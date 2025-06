STF ouve nesta segunda Rogério Marinho, última testemunha do Núcleo 1 da trama golpista

Rogério Marinho durante o 1º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal em 20 de fevereiro deste ano - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Supremo Tribunal Federal (STF) ouve nesta segunda-feira (2/6), às 15h, a última testemunha arrolada pelos réus do Núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado. O senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi convocado pelas defesas do ex-presidente e do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Braga Netto, que também foi candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro nas eleições de 2022, está preso preventivamente desde 2024 por suspeita de envolvimento direto na trama golpista. Na semana passada, a defesa do ex-ministro pediu a liberdade provisória do réu e aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que tem até amanhã (3) para decidir, conforme determinação feita pela Corte.

Desde o início das oitivas, no dia 19 de maio, foram ouvidas 51 testemunhas. Além disso, houve 28 desistências pelas defesas e duas declarações escritas. Após os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, o STF deve dar início aos depoimentos dos réus do Núcleo 1, ainda sem data marcada.



Além do ex-presidente Bolsonaro e Braga Netto, são réus no Núcleo 1 os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI); bem como o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.