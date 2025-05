Defesa de Bolsonaro desiste de mais duas testemunhas na audiência do golpe

Foi retomada na tarde desta sexta-feira (30/5) a audiência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que ouve as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, réus no âmbito da ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado.

A defesa de Bolsonaro desistiu dos depoimentos do coronel do Exército Wagner de Oliveira e do ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Giuseppe Dutra Janino. Já o general Gustavo Henrique Dutra, testemunha de Anderson Torres, será ouvido hoje.

Na reta final das oitivas das testemunhas arroladas pela defesa dos réus do Núcleo 1, na próxima segunda-feira (2/6), às 15h, será ouvido apenas o senador Rogério Marinho (PL-RN), depoente convocado por Bolsonaro.

Além do general Gustavo Dutra, serão ouvidos hoje à tarde o ex-assessor de assuntos jurídicos da Presidência Renato Lima França e o ex-secretário executivo da Casa Civil Jonathas Assunção Salvador Nery.